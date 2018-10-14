В результате ЧП в кафе на северо-востоке Москвы пострадали два человека

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В результате ЧП со стрельбой, которое произошло в одном из кафе на северо-востоке Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
В результате ЧП в кафе на северо-востоке Москвы пострадали два человека
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл на ул. Яблочкова, д. 23Г.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе по указанному адресу с огнестрельным ранением левой ноги обнаружен неработающий 1999 года рождения и с ушибленными ранами височной и теменной областей неработающий 1999 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, один из пострадавших был госпитализирован, второй — отпущен домой после получения необходимой медицинской помощи.

Предполагаемый преступник скрылся с места произошедшего.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК России.

В сентябре телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве передавал, что на севере столицы два человека получили ранения в результате перестрелки.

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