Двигатель автомобиля из проекта «Кортеж» могут сделать авиационным

Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.

«У нас сейчас заключён контракт с Минпромторгом на проведение работ под шифром «Адаптация», которые подразумевают исследование методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный», — сказал Гордин РИА Новости.

По его словам, идея состоит в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешёвый авиационный двигатель.

«Кортеж» мы взяли потому, что это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России», — отметил гендиректор ЦИАМ.

Он добавил, что опытно-конструкторские работы могут начаться через полтора-два года.

В середине июля руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке проекта «Кортеж», рассказал о заинтересованности зарубежных стран в российском автомобиле.

7 мая на инаугурации Владимир Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле.