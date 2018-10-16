Двигатель автомобиля из проекта «Кортеж» могут сделать авиационным

Короткая ссылка
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.
Двигатель автомобиля из проекта «Кортеж» могут сделать авиационным
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«У нас сейчас заключён контракт с Минпромторгом на проведение работ под шифром «Адаптация», которые подразумевают исследование методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный», — сказал Гордин РИА Новости.

По его словам, идея состоит в том, что автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешёвый авиационный двигатель.

«Кортеж» мы взяли потому, что это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России», — отметил гендиректор ЦИАМ.

Он добавил, что опытно-конструкторские работы могут начаться через полтора-два года.

В середине июля руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке проекта «Кортеж», рассказал о заинтересованности зарубежных стран в российском автомобиле.

7 мая на инаугурации Владимир Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить