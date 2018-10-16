МВД проводит проверку из-за обрушения виадука во Владивостоке 

Короткая ссылка
Полиция организовала расследование в связи с инцидентом с обрушившимся виадуком на объездной трассе во Владивостоке. Об этом информирует ГУ МВД по Приморскому краю.

«Полиция проводит административное расследование по факту инцидента с виадуком во Владивостоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, грузовик Volvo FM Truck задел виадук, после чего конструкция упала на проезжую часть.

В связи с инцидентом грузовик получил повреждения кузова и заднего борта.

Сотрудники ДПС работают на месте происшествия. Также назначено проведение экспертиз.

Ранее стало известно, что во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный виадук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить