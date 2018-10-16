МВД проводит проверку из-за обрушения виадука во Владивостоке
«Полиция проводит административное расследование по факту инцидента с виадуком во Владивостоке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, грузовик Volvo FM Truck задел виадук, после чего конструкция упала на проезжую часть.
В связи с инцидентом грузовик получил повреждения кузова и заднего борта.
Сотрудники ДПС работают на месте происшествия. Также назначено проведение экспертиз.
Ранее стало известно, что во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный виадук.