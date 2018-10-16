Комитет заксобрания Приморья одобрил проведение выборов главы региона в декабре

Комитет по региональной политике и законности законодательного собрания Приморского края в ходе очередного заседания одобрил назначение повторных выборов губернатора региона на 16 декабря.

Об этом информирует РИА Новости. «Постановление принято, будет рассмотрено на заседании заксобрания», — объявил председатель комитета Джамбулат Текиев. Заксобрание Приморья рассмотрит данный вопрос в рамках внеочередного заседания, которое пройдёт 16 октября в 11:30 по местному времени (04:30 мск). 20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными. В начале октября в Приморье приняли закон об участии в выборах главы региона самовыдвиженцев.