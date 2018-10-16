Комитет заксобрания Приморья одобрил проведение выборов главы региона в декабре
Об этом информирует РИА Новости.
«Постановление принято, будет рассмотрено на заседании заксобрания», — объявил председатель комитета Джамбулат Текиев.
Заксобрание Приморья рассмотрит данный вопрос в рамках внеочередного заседания, которое пройдёт 16 октября в 11:30 по местному времени (04:30 мск).
20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными.
В начале октября в Приморье приняли закон об участии в выборах главы региона самовыдвиженцев.