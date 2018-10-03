В Приморье приняли закон об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона

Депутаты законодательного собрания Приморского края приняли в трёх чтениях законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в выборах главы региона.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего в заседании заксобрания приняло участие 33 депутата, за принятие закона в третьем чтении проголосовали 28 человек.

Дата следующих выборов в регионе пока не назначена.

Ранее врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что пойдёт на выборы главы региона как самовыдвиженец.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными.