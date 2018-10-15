В Крыму обезвредили четыре бомбы времён Великой Отечественной войны

В Ленинском районе Крыма обезвредили три фугасные авиационные бомбы и одну противотанковую бомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В службу спасения поступила информация о подозрительных предметах в сёлах Чистополье и Курортное. Прибывшие на место специалисты выяснили, что это снаряды, и доставили их на полигон.

«Там с соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были уничтожены. Контролируемый подрыв прошёл по плану и с соблюдением всех мер предосторожности», — заявил помощник начальника регионального ГУ МЧС России Владимир Иванов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны.