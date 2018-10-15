В Крыму обезвредили четыре бомбы времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Ленинском районе Крыма обезвредили три фугасные авиационные бомбы и одну противотанковую бомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В службу спасения поступила информация о подозрительных предметах в сёлах Чистополье и Курортное. Прибывшие на место специалисты выяснили, что это снаряды, и доставили их на полигон.

«Там с соблюдением всех мер безопасности взрывоопасные предметы были уничтожены. Контролируемый подрыв прошёл по плану и с соблюдением всех мер предосторожности», — заявил помощник начальника регионального ГУ МЧС России Владимир Иванов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить