На Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Снаряды найдены возле Неберджаевского водохранилища в лесу. В этом районе проходила «Голубая линия» — стратегический рубеж обороны фашистских войск на Кубани.
Схрон обнаружили пограничники совместно с сотрудниками подразделений УФСБ и МВД. Общая масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте превысила 130 кг.
Боеприпасы были уничтожены на полигоне Раевский.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе обезвредили найденные в нескольких районах боеприпасы.