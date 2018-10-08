На Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Краснодарском крае обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.
На Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Снаряды найдены возле Неберджаевского водохранилища в лесу. В этом районе проходила «Голубая линия» — стратегический рубеж обороны фашистских войск на Кубани.

Схрон обнаружили пограничники совместно с сотрудниками подразделений УФСБ и МВД. Общая масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте превысила 130 кг.

Боеприпасы были уничтожены на полигоне Раевский.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе обезвредили найденные в нескольких районах боеприпасы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить