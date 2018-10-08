На Кубани обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В Краснодарском крае обезвредили склад боеприпасов времён Великой Отечественной войны, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.

Снаряды найдены возле Неберджаевского водохранилища в лесу. В этом районе проходила «Голубая линия» — стратегический рубеж обороны фашистских войск на Кубани.

Схрон обнаружили пограничники совместно с сотрудниками подразделений УФСБ и МВД. Общая масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте превысила 130 кг.

Боеприпасы были уничтожены на полигоне Раевский.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе обезвредили найденные в нескольких районах боеприпасы.