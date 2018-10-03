В Севастополе обезвредили найденные в нескольких районах боеприпасы

Представители инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» обезвредили боеприпасы, найденные в нескольких районах Севастополя.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на сайт Росгвардии.

Отмечается, что все снаряды представляли реальную опасность. В каждом случае сапёры совместно с коллегами из МЧС России транспортировали боеприпасы на специальный полигон для обезвреживания.

Среди обнаруженных предметов — осколочно-фугасные миномётные мины и артиллерийские снаряды.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.