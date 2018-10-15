В Карелии усилили контроль за пассажирскими автобусами из-за роста числа ДТП
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Причиной проведения профилактических мероприятий стал рост числа ДТП.
«Сотрудники Госавтоинспекции Карелии усилили контроль за пассажирскими автобусами, в том числе с использованием скрытого контроля», — говорится в сообщении.
Также запланированы рабочие встречи с руководством субъектов транспортной деятельности.
Ранее сообщалось, что в аварии туристического микроавтобуса в Карелии пострадали 13 человек.
Также ИА «Удмуртия» сообщало, что в ДТП на трассе Можга — Вавож погибли два человека, пять пострадали.