В ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека, пять пострадали
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
По имеющейся информации, во вторник, 18 сентября, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen стал совершать обгон в запрещённом месте и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ, которым управлял 48-летний мужчина.
Погибли водитель отечественной машины, а также его 37-летний пассажир. Ещё двое пассажиров ВАЗ, а также водитель иномарки и двое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.