В ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека, пять пострадали

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В дорожно-транспортном происшествии на трассе Можга — Вавож погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД России по региону.
В ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека, пять пострадали
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По имеющейся информации, во вторник, 18 сентября, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen стал совершать обгон в запрещённом месте и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ, которым управлял 48-летний мужчина.

Погибли водитель отечественной машины, а также его 37-летний пассажир. Ещё двое пассажиров ВАЗ, а также водитель иномарки и двое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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