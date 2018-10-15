Онищенко вновь выступил против продажи пива в пластиковой таре

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru вновь выступил против продажи пива в пластиковой таре.

«У нас где-то 60% этого алкогольного продукта, который называется пивом, разливается в ПЭТ-тару», — заявил парламентарий.

По его словам, в Англии этот показатель составляет 0,1%, в США — около 4%, а в Казахстане — 0%, поскольку там просто запретили разливать пиво в такие ёмкости.

Как пояснил Онищенко, алкоголь, который содержится в пиве, экстрагирует из упаковки дибутилфталат и другие «вредности», содержащиеся в полиэтилене.

«А этот самый дибутилфталат относится к первому классу опасности. Это и заболевания печени, это и онкогенность... Не говоря уже о том, что само пиво является алкоголем, а значит, очень плохо влияет на здоровье», — сказал он.

Онищенко также сообщил, что группа депутатов, и он в том числе, внесла в Госдуму законопроект о постепенном уменьшении объёма ПЭТ-тары, используемой для розлива пива.

В июле Онищенко в комментарии ФАН оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива и пивных напитков.