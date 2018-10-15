На Урале следователи проверяют сообщения об отказе скорой прибыть на вызов к ребёнку

В Свердловской области следователи проверяют сообщения об отказе скорой помощи прибыть на вызов к малолетнему ребёнку, передаёт Inforeactor.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в посёлке Большой Исток.

«Следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области по факту произошедшего организовано проведение доследственной проверки», — заявил помощник руководителя регионального СУ СК России Максим Чалков.

Со своей стороны, заведующий станцией скорой помощи Сысерти Станислав Макаров в беседе с URA.RU рассказал о служебной проверке по данному случаю.

По его словам, за подробностями нужно будет обращаться позже — в приёмную главврача их больницы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области начали проверку из-за смерти новорождённой.