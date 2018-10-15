Эксперт прокомментировал планы по созданию аналога МАК в рамках ЕАЭС
- РИА Новости
«Это решение правительства можно только поприветствовать», — заявил он.
Как напомнил эксперт, в США такими вопросами занимается независимая структура — Национальное бюро по безопасности полётов.
«Если аналог МАК будет иметь структуру, как американское бюро, и будет подчиняться президенту, то это сильнейший шаг», — заявил Смирнов.
Ранее сообщалось, что проект соглашения был подготовлен по распоряжению Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года в составе представителей государств ЕАЭС.