Эксперт прокомментировал планы по созданию аналога МАК в рамках ЕАЭС

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Бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с НСН прокомментировал планы по созданию международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, призванного заменить в странах Евразийского экономического союза Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
Эксперт прокомментировал планы по созданию аналога МАК в рамках ЕАЭС
  • РИА Новости

«Это решение правительства можно только поприветствовать», — заявил он.

Как напомнил эксперт, в США такими вопросами занимается независимая структура — Национальное бюро по безопасности полётов.

«Если аналог МАК будет иметь структуру, как американское бюро, и будет подчиняться президенту, то это сильнейший шаг», — заявил Смирнов.

Ранее сообщалось, что проект соглашения был подготовлен по распоряжению Евразийского межправительственного совета от 14 августа 2017 года в составе представителей государств ЕАЭС.

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