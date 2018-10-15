В Москве начали проходку тоннеля на участке БКЛ от «Нижегородской» до «Авиамоторной»

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В Москве начали проходку правого перегонного тоннеля на участке Большой кольцевой линии от «Нижегородской» до «Авиамоторной».
В Москве начали проходку тоннеля на участке БКЛ от «Нижегородской» до «Авиамоторной»
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Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, к строительству левого перегонного тоннеля от камеры съездов до «Нижегородской» должны приступить в ближайшем будущем.

Участок перегона от камеры съездов до «Нижегородской» специалисты прошли в сентябре.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве началось строительство южного участка БКЛ.

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