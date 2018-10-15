В Москве начали проходку тоннеля на участке БКЛ от «Нижегородской» до «Авиамоторной»
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Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
Как рассказал глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, к строительству левого перегонного тоннеля от камеры съездов до «Нижегородской» должны приступить в ближайшем будущем.
Участок перегона от камеры съездов до «Нижегородской» специалисты прошли в сентябре.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве началось строительство южного участка БКЛ.