На Урале завершили расследование против обвиняемого в изнасилованиях

В Свердловской области завершили расследование против 48-летнего Андрея Черняева, сообщает URA.RU. Уголовное дело передано на утверждение в прокуратуру.

Как заявил помощник руководителя СУ СК России по региону Максим Чалков, Черняев обвиняется, в частности, в совершении трёх изнасилований, двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, кражи, а также в убийстве с особой жестокостью для сокрытия другого преступления, сопряжённого с изнасилованием.

Черняев был задержан в мае 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Перми арестован 44-летний житель Удмуртии, подозреваемый в серии изнасилований.