На Урале завершили расследование против обвиняемого в изнасилованиях
- РИА Новости
Как заявил помощник руководителя СУ СК России по региону Максим Чалков, Черняев обвиняется, в частности, в совершении трёх изнасилований, двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, кражи, а также в убийстве с особой жестокостью для сокрытия другого преступления, сопряжённого с изнасилованием.
Черняев был задержан в мае 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Перми арестован 44-летний житель Удмуртии, подозреваемый в серии изнасилований.