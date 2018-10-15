На Урале завершили расследование против обвиняемого в изнасилованиях

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В Свердловской области завершили расследование против 48-летнего Андрея Черняева, сообщает URA.RU. Уголовное дело передано на утверждение в прокуратуру.
На Урале завершили расследование против обвиняемого в изнасилованиях
  • РИА Новости

Как заявил помощник руководителя СУ СК России по региону Максим Чалков, Черняев обвиняется, в частности, в совершении трёх изнасилований, двух эпизодов насильственных действий сексуального характера, кражи, а также в убийстве с особой жестокостью для сокрытия другого преступления, сопряжённого с изнасилованием.

Черняев был задержан в мае 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Перми арестован 44-летний житель Удмуртии, подозреваемый в серии изнасилований.

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