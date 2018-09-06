В Перми арестован подозреваемый в серии изнасилований

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В Перми арестован 44-летний житель Удмуртии, подозреваемый в серии изнасилований. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на краевое управление СК России.
В Перми арестован подозреваемый в серии изнасилований
  • РИА Новости

Обвинение предъявили пока по четырём эпизодам.

«По версии следствия, с 2011 года по август 2018 года в ночное время в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов города Перми обвиняемый совершал изнасилования незнакомых женщин и девушек», — рассказали следователи.

Среди жертв по меньшей мере одна была несовершеннолетней.

Задержать подозреваемого удалось в результате долго планировавшейся межведомственной операции следователей и полицейских. Арестованный проведёт под стражей ближайшие два месяца.

Ранее сообщалось, что в Татарстане завели уголовное дело об изнасиловании после заявления пациентки центра реабилитации.

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