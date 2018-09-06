В Перми арестован подозреваемый в серии изнасилований
- РИА Новости
Обвинение предъявили пока по четырём эпизодам.
«По версии следствия, с 2011 года по август 2018 года в ночное время в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов города Перми обвиняемый совершал изнасилования незнакомых женщин и девушек», — рассказали следователи.
Среди жертв по меньшей мере одна была несовершеннолетней.
Задержать подозреваемого удалось в результате долго планировавшейся межведомственной операции следователей и полицейских. Арестованный проведёт под стражей ближайшие два месяца.
Ранее сообщалось, что в Татарстане завели уголовное дело об изнасиловании после заявления пациентки центра реабилитации.