Собянин рассказал о приоритетах проекта бюджета Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приоритетах проекта городского бюджета на 2019—2021 годы.
Собянин рассказал о приоритетах проекта бюджета Москвы
  • РИА Новости

«Основные приоритеты мы не меняем. Как всегда, бюджет Москвы является социальным бюджетом. Более 50% всех средств будет направлено на социальную поддержку, образование, здравоохранение, поддержку культуры и спорта», — сказал Собянин в беседе с «Вечерней Москвой».

Ещё один приоритет — развитие города, строительство метро, дорог и социальных объектов.

Также речь идёт о поддержке экономики, промышленности, малого и среднего бизнеса.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве началось строительство южного участка Большой кольцевой линии.

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