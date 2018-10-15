СМИ: В аэропортах России могут сократить количество голосовых сообщений

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В аэропортах России могут сократить количество голосовых сообщений, информирующих пассажиров о статусе рейса или окончании посадки, передают «Известия».
СМИ: В аэропортах России могут сократить количество голосовых сообщений
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С соответствующей инициативой Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс.

Для внедрения концепции «Тихий аэропорт» нужно внести изменения в ряд нормативных актов, в том числе в федеральные авиационные правила. Из письма исполнительного директора МАА Сергея Никотина следует, что реализация такой идеи позволит установить приемлемый уровень звукового фона в залах аэровокзальных комплексов, создать комфортные условия для пассажиров и повысить конкурентоспособность отечественных аэропортов.

Как отметили в МАА, с 2015 года «Тихий аэропорт» успешно внедрён и применяется, в частности, в Финляндии и Польше.

«Аэропорты наращивают количество экранов и развивают возможности информирования через сайт. Поэтому целесообразно в рамках концепции оставить на громкой связи только экстренные оповещения по рейсу, такие как задержка или изменения выхода на посадку», — заявил Никотин.

В Минтрансе, в свою очередь, сообщили, что предложение МАА поступило в ведомство и в настоящее время рассматривается.

Ранее СМИ сообщали, что российский кабмин намерен заблокировать инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты.

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