СМИ: Российский кабмин намерен заблокировать инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты

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Правительство России собирается заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

Отмечается, что позиция Минздрава по депутатскому законопроекту стала определяющей в данном случае.

Как указывает издание, в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что при формировании отзыва она поддержала позицию Министерства здравоохранения.

Уточняется, что в результате правительство готовит официальный отзыв на законопроект депутата Госдумы Сергея Боярского о возврате комнат для курения в аэропорты.

Как заявил источник изданию, летом Голикова провела совещание с ведомствами по этому вопросу: Минтранс поддержал проект депутата, а Минздрав выступил против него. В итоге вице-премьер приняла сторону Министерства здравоохранения.

В мае сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья направил на доработку проект закона о создании зон для курения в аэропортах.

Ранее, как сообщала НСН, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков» Александр Друзь поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты. 

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