Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту добавили в план по модернизации

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Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту добавили в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утверждённый распоряжением правительства России. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту добавили в план по модернизации
  • РИА Новости

Речь идёт о федеральной трассе общего пользования А-289 от Краснодара в сторону Таманского полуострова. Её должны реконструировать.

В настоящее время завершается оформление дороги в оперативное управление ФКУ Упрдор «Тамань».

Благодаря развитию маршрута время в пути от Краснодара до моста в Крым сократится с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут, передаёт «Крыминформ».

Ранее член Совета Федерации от города Севастополя, член комитета по международным делам Ольга Тимофеева оценила открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

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