В Севастополе оценили открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту

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Член Совета Федерации от города Севастополя, член комитета по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту.
В Севастополе оценили открытие движения грузового транспорта по Крымскому мосту
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«С запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту гарантированно снизятся цены на продукты питания, потому что эти перевозки самые объёмные и выгодные», — сказала она.

По её словам, наличие железнодорожной ветки — это надежда, что появится возможность перевозить различные материалы, что должно привести к удешевлению и в других сферах жизнедеятельности Крыма.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с телеканалом «360» отреагировал на запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

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