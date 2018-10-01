В Госдуме прокомментировали запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с телеканалом «360» отреагировал на запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

«Для крымчан это значимая дата — запуск грузового транспорта по мосту. И мы, конечно, с нетерпением ждали этого дня», — заявил он.

По его словам, раньше бизнесмены, доставлявшие продукты питания и прочие товары в регион, закладывали в цену оплату доставки, а теперь ситуация изменится.

Ранее депутат Верховного совета Республики Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН сказал, что запуск движения грузового транспорта — это ещё один мощный экономический толчок, которого очень многие ждали.