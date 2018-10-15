В Совфеде прокомментировали слова Жириновского о «закрывающем всю планету» ЗРК С-700‍

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Член Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал слова лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о том, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.
В Совфеде прокомментировали слова Жириновского о «закрывающем всю планету» ЗРК С-700‍
  • РИА Новости

«Не очень представляю, о чём идёт речь, может, потому что у меня меньшая степень компетентности, чем у Жириновского. Я знаю комплексы С-400, С-500, которые заканчивают проходить государственные испытания, и в ближайшее время они поступят на вооружение России», — сказал Клинцевич.

По его словам, С-500 является уникальным комплексом.

Со своей стороны, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor выразил мнение, что своё заявление Жириновский сделал как политик в ответ на учения НАТО и усиливающееся давление в виде очередного пакета экономических санкций против Москвы.

«В практическом плане могу сказать, что в России в настоящее время завершается разработка С-500. Основные элементы системы уже изготовлены, и в ближайшее время будут проведены испытания на полигоне», — сказал Коротченко.

Ранее Жириновский заявил, что Россия может «всю планету закрыть, и ни один самолёт не поднимется в воздух».

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