Автозаки ФСИН оборудуют спецсигналами
- РИА Новости
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов … оборудуются специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей», — отмечается в указе.
Ранее URA.RU сообщило, что посетителей колоний в Курганской области решили выпускать после биометрического распознавания личности.