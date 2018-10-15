Автозаки ФСИН оборудуют спецсигналами

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому автомобили Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) для перевозки заключённых оборудуют специальными световыми и звуковыми сигналами.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов … оборудуются специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей», — отмечается в указе.

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