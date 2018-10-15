Эксперты клуба «Валдай» рассказали о дискуссиях с молодыми учёными

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва рассказали о впечатлениях от дискуссий со студентами и молодыми учёными в образовательном центре «Сириус».

«Это было наставничество, но тут вопрос, кто кого наставлял, потому что, мне кажется, те, кто приехал с Валдайского клуба, почерпнули для себя уж точно не меньше, чем те, кто сидел в зале», — рассказал Лукьянов журналистам по итогам сессии.

По его словам, очень важно понять поколение, которое в будущем «будет управлять Россией и миром», а также то, каким это поколение видит мир.

«Мы, к счастью, услышали то, что ожидали, и то, чего совсем не ожидали. Стало понятно, что наставничество действительно уже обоюдное», — подытожил он.

При этом Елена Шмелёва добавила, что формат подобных обсуждений с молодым поколением будет лишь развиваться.

«Мне кажется, что этот тот самый уровень дискуссий, который нам нужен, та самая площадка, которая позволяет эту дискуссию всё время поддерживать и передавать огромному количеству молодых людей, которые сверяют свои планы с планами национальными и глобальными», — рассказала она.

Ранее Шмелёва рассказала о создании научного кластера из трёх лабораторий в Сочи.