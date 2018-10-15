СК возбудил дело о пытках заключённого в подмосковном СИЗО
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в 2017 году неустановленные лица, находясь в камере ФКУ СИЗО-11 УФСИН России по Московской области в городе Ногинске, «применяя физическое насилие к находящемуся под стражей 37-летнему мужчине, совершили с ним иные насильственные действия сексуального характера».
Ранее СК возбудил несколько уголовных дел о пытках в ярославской колонии.
В июле после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле было возбуждено первое уголовное дело. По нему арестованы 12 человек.