СК возбудил дело о пытках заключённого в подмосковном СИЗО

В Московской области возбуждено уголовное дело после сообщений о пытках заключённого в СИЗО. Об этом сообщается на сайте областного СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2017 году неустановленные лица, находясь в камере ФКУ СИЗО-11 УФСИН России по Московской области в городе Ногинске, «применяя физическое насилие к находящемуся под стражей 37-летнему мужчине, совершили с ним иные насильственные действия сексуального характера».

Ранее СК возбудил несколько уголовных дел о пытках в ярославской колонии.

В июле после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле было возбуждено первое уголовное дело. По нему арестованы 12 человек.