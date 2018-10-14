В Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
13 октября в службу «112» обратились жители Щигровского района. По их словам, взрывоопасный предмет находился на территории урочища Чернолесок.
На место прибыли группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Они обнаружили мину калибром 82 мм. Боеприпас был изъят и вывезен на полигон для уничтожения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области также обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны.