В мотофестивале в Москве приняли участие более 40 тысяч человек

В Московском осеннем мотофестивале приняли участие более 40 тыс. человек, в том числе 5 тыс. мотоциклистов.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что мероприятие состоялось в субботу, 13 октября.

«В рамках мероприятия по Садовому кольцу прошёл мотопарад, в котором приняли участие 5 тыс. мотоциклистов. Осенний мотофестиваль собрал более 40 тыс. человек», — говорится в тексте.

В апреле портал «ВашГород.ру» передавал, что в Новокузнецке начал работу музей ретроавтомобилей.