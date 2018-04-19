Музей ретроавтомобилей открывается в Новокузнецке 19 апреля

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Музей ретроавтомобилей начинает работу в Новокузнецке 19 апреля, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на организаторов.

Посетители музея смогут увидеть различные машины и технику.

Официальное открытие «Ретропарка» состоится в 16:00. 

Ранее Inforeactor сообщал, что парад ретроавтомобилей пройдёт 26 мая в Санкт-Петербурге в честь 315-летия города. На Невском проспекте можно будет увидеть раритетные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые машины.

После парада их выставят на Инженерной улице. Технику предоставят коллекционеры и музеи из России и других стран мира.

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