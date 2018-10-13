Железнодорожную станцию Ховрино-2 в Москве могут открыть до конца 2021 года

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Железнодорожную станцию Ховрино-2 в Москве планируют открыть до конца 2021 года, сообщает m24.
Железнодорожную станцию Ховрино-2 в Москве могут открыть до конца 2021 года
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«В течение трёх лет эта станция Ховрино-2 с нормальной связкой с метро, с транспортно-пересадочным узлом будет построена», — заявил заммэра Марат Хуснуллин.

Платформа станет частью транспортно-пересадочного узла «Ховрино».

Кроме того, Хуснуллин рассказал, что строительство станции метро «Беломорская» Замоскворецкой линии находится на финишной прямой. Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам заммэра, с большой долей вероятности станцию откроют к концу 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.

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