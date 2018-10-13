НАК подтвердил ликвидацию двоих боевиков в Дагестане

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Двое сторонников «Исламского государства»* ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
НАК подтвердил ликвидацию двоих боевиков в Дагестане
  • © NewsTeam
  • РИА Новости

Как отмечается, в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции органы безопасности получили информацию о том, что в частном доме в селе Эндирей скрываются вооружённые бандиты, причастные к преступлениям террористической направленности.

«В ходе боестолкновения двое преступников, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, нейтрализованы», — говорится в сообщении.

В НАК проинформировали, что двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии в ходе перестрелки получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Эндирее произошла перестрелка с боевиками.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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