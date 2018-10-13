Источник сообщил о перестрелке с боевиками в Дагестане

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В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошла перестрелка с боевиками, ранен полицейский.
Источник сообщил о перестрелке с боевиками в Дагестане
  • РИА Новости

«Произошёл боеконтакт в селении Эндирей, перестрелка при адресной проверке одного из домов. В результате один полицейский получил ранение», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Уточняется количество боевиков.

В Хасавюртовском районе с марта действует режим контртеррористической операции.

14 сентября сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов был ликвидирован боевик.

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