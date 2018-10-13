Источник сообщил о перестрелке с боевиками в Дагестане
- РИА Новости
«Произошёл боеконтакт в селении Эндирей, перестрелка при адресной проверке одного из домов. В результате один полицейский получил ранение», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.
Уточняется количество боевиков.
В Хасавюртовском районе с марта действует режим контртеррористической операции.
14 сентября сообщалось, что в Хасавюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов был ликвидирован боевик.