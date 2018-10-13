В Росморречфлоте назвали возможную причину ЧП с теплоходом в Чёрном море
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- РИА Новости
«О причинах затопления говорить пока сложно, но так как теплоход перевозил металлолом, то, предварительно, к ЧП могло привести нештатное смещение груза», — заявили в ведомстве.
В Росморречфлоте уточнили, что теплоход следовал из порта Азов. Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Чёрном море потерпел бедствие теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту. Члены экипажа судна были спасены.