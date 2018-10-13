В Росморречфлоте назвали возможную причину ЧП с теплоходом в Чёрном море

Короткая ссылка
Грузовой теплоход под флагом Панамы, по предварительным данным, мог затонуть из-за нештатного смещения груза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.
В Росморречфлоте назвали возможную причину ЧП с теплоходом в Чёрном море
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«О причинах затопления говорить пока сложно, но так как теплоход перевозил металлолом, то, предварительно, к ЧП могло привести нештатное смещение груза», — заявили в ведомстве.

В Росморречфлоте уточнили, что теплоход следовал из порта Азов. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Чёрном море потерпел бедствие теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту. Члены экипажа судна были спасены. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить