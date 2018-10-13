В Чёрном море затонул панамский грузовой теплоход

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В Чёрном море потерпел бедствие теплоход под флагом Панамы с грузом металлолома на борту, членов экипажа судна спасли.
В Чёрном море затонул панамский грузовой теплоход
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.

Судно находилось в 50 милях от берега.

«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода, все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана — были спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что греческий танкер эвакуирует команду теплохода в Новороссийск.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе потерпел бедствие буксир «Шквал».

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