В Чёрном море затонул панамский грузовой теплоход
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.
Судно находилось в 50 милях от берега.
«От капитана судна поступил сигнал бедствия об увеличении крена теплохода, все члены экипажа — два гражданина Турции и шесть граждан Азербайджана — были спасены, судно затонуло на глубине 1900 метров», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что греческий танкер эвакуирует команду теплохода в Новороссийск.
Ранее сообщалось, что в Керченском проливе потерпел бедствие буксир «Шквал».