Российские бомбардировщики Ту-22М3 на учениях в Киргизии нанесли авиаудар

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ в рамках учений стран — участников ОДКБ в Киргизии нанесли авиационный удар по лагерю условного противника. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что по сценарию учений самолёт-разведчик Су-24 обнаружил базы условных боевиков и три колонны незаконных вооружённых формирований.

«По базовому лагерю подготовки незаконных вооружённых формирований пара Ту-22М3 России сбросила четыре осколочно-фугасные авиационные бомбы весом 250 кг», — заявили в ЦВО.

Учения стран — участников ОДКБ «Взаимодействие» проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии с 10 по 13 октября. В них принимают участие более 1,6 тыс. военнослужащих из России, Армении, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана.

В учениях также задействовано более 250 единиц военной техники, в том числе 30 самолётов и вертолётов.

Ранее kp.ru сообщало, что в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии.