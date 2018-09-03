На Анастасьевском полигоне в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Участники продемонстрировали свою подготовку в боевых стрельбах с использованием установок «Град».

«Также в рамках учений артиллеристы выполнили марш-бросок в район огневых задач, сдали нормативы по развёртыванию позиций и маскировке, показали свои навыки в организации связи между подразделениями», — заявили в пресс-службе.

Помимо этого, военнослужащие оперативно собрали данные для стрельбы. Мишени имитировали бронетехнику и военных условного противника.

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