В Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии

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На Анастасьевском полигоне в Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В Хабаровском крае состоялись учения ракетных войск и артиллерии
  • РИА Новости

Участники продемонстрировали свою подготовку в боевых стрельбах с использованием установок «Град».

«Также в рамках учений артиллеристы выполнили марш-бросок в район огневых задач, сдали нормативы по развёртыванию позиций и маскировке, показали свои навыки в организации связи между подразделениями», — заявили в пресс-службе.

Помимо этого, военнослужащие оперативно собрали данные для стрельбы. Мишени имитировали бронетехнику и военных условного противника.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал успешные испытания новой российской ракеты системы ПРО.

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