Автоэксперт прокомментировал ужесточение правил восстановления водительских прав

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Анна Лушникова
Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал введение новых условий для возврата водительских прав. Удостоверение гражданину может быть возвращено после того, как он предъявит квитанции об оплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Автоэксперт прокомментировал ужесточение правил восстановления водительских прав
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Эта практика не новая, она существовала довольно давно, просто не была прописана в правительственном постановлении. Это совершенно нормально, если вы хотите получить права, то необходимо расплатиться по всем долгам», — сказал он.

Как отметил эксперт, автолюбителям необходимо следить за поступлением новых штрафов.

«На сегодняшний день существует масса возможностей следить за своей штрафной историей. Оповещения может присылать банк, есть оповещения через Госуслуги, можно смотреть на разных сайтах. За такими вещами надо следить, тем более что есть возможность оплатить штрафы со скидкой 50%, если делать это своевременно. Если водитель не согласен с фактом нарушения, то может пойти и оспорить его. Так что тут нет совершенно никаких проблем», — заключил Моржаретто.

Ранее правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён.

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