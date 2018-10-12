В Госдуме оценили новые условия для возврата прав водителям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с RT прокомментировал введение дополнительных условий для возврата автовладельцам водительских прав. Удостоверение гражданину может быть возвращено лишь после того, как он предъявит квитанции об оплате им всех штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«Это совершенно правильная идея. Почему человек, у которого есть неоплаченные штрафы, должен получать новое удостоверение? Решение разумное, нужно нести ответственность за свои ошибки. А так получается, что отсутствовал принцип неотвратимости наказания. Человек, который не платит за нарушения правил дорожного движения, не имеет мотивации вести себя законопослушно на дороге, следовательно, представляет опасность», — считает депутат.

По его словам, нововведение не доставит неудобств автовладельцам.

«Если за человеком будут числиться штрафы, документ он не получит. Он сможет принести квитанцию или дождаться, пока в базу данных поступит информация об оплате. Никаких технических проблем тут не возникнет. У гражданина Российской Федерации есть не только права, но и обязанности, которые надо исполнять. А штрафники ведут себя на дороге неправильно и должны нести за это ответственность, что совершенно справедливо», — заключил Лысаков.

Ранее правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён.