В Госдуме оценили новые условия для возврата прав водителям
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- РИА Новости
«Это совершенно правильная идея. Почему человек, у которого есть неоплаченные штрафы, должен получать новое удостоверение? Решение разумное, нужно нести ответственность за свои ошибки. А так получается, что отсутствовал принцип неотвратимости наказания. Человек, который не платит за нарушения правил дорожного движения, не имеет мотивации вести себя законопослушно на дороге, следовательно, представляет опасность», — считает депутат.
По его словам, нововведение не доставит неудобств автовладельцам.
«Если за человеком будут числиться штрафы, документ он не получит. Он сможет принести квитанцию или дождаться, пока в базу данных поступит информация об оплате. Никаких технических проблем тут не возникнет. У гражданина Российской Федерации есть не только права, но и обязанности, которые надо исполнять. А штрафники ведут себя на дороге неправильно и должны нести за это ответственность, что совершенно справедливо», — заключил Лысаков.
Ранее правительство России ввело дополнительное условие для возврата прав водителю, который был их лишён.