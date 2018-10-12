В Крыму пресекли канал поставок и сбыта наркотиков из Западной Европы

В Крыму пресекли канал поставок и сбыта синтетических наркотиков из Западной Европы, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

Задержан подозреваемый — мужчина 1981 года рождения. Его взяли с поличным в центре Симферополя.

«Установлено, что синтетические наркотики поступали в Российскую Федерацию с территории одной из стран Западной Европы путём почтовых отправлений», — заявили в пресс-службе.

Следственный отдел УМВД России по Симферополю завёл уголовное дело.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области пресечена деятельность преступной группировки по производству наркотиков.