В Крыму пресекли канал поставок и сбыта наркотиков из Западной Европы

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В Крыму пресекли канал поставок и сбыта синтетических наркотиков из Западной Европы, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
В Крыму пресекли канал поставок и сбыта наркотиков из Западной Европы
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Задержан подозреваемый — мужчина 1981 года рождения. Его взяли с поличным в центре Симферополя.

«Установлено, что синтетические наркотики поступали в Российскую Федерацию с территории одной из стран Западной Европы путём почтовых отправлений», — заявили в пресс-службе.

Следственный отдел УМВД России по Симферополю завёл уголовное дело.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области пресечена деятельность преступной группировки по производству наркотиков.

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