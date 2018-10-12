В Крыму пресекли канал поставок и сбыта наркотиков из Западной Европы
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- РИА Новости
Задержан подозреваемый — мужчина 1981 года рождения. Его взяли с поличным в центре Симферополя.
«Установлено, что синтетические наркотики поступали в Российскую Федерацию с территории одной из стран Западной Европы путём почтовых отправлений», — заявили в пресс-службе.
Следственный отдел УМВД России по Симферополю завёл уголовное дело.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области пресечена деятельность преступной группировки по производству наркотиков.