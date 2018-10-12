Назначен заместитель губернатора Тюменской области

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Заместителем губернатора Тюменской области назначен Сергей Шустов, сообщает URA.RU.
Назначен заместитель губернатора Тюменской области
  • Александр Моор / © РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. Документ вступает в силу в пятницу, 12 октября.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов, за Шустовым сохраняется пост начальника главного управления строительства Тюменской области.

В качестве замглавы региона Шустов будет курировать строительную отрасль, жилищно-коммунальный и дорожный комплексы, ряд других вопросов.

Ранее директор Института национальных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с НСН прокомментировал назначение экс-главы «Роскосмоса» Игоря Комарова полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.

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