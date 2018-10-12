В Севастополе упростили процедуру экспертизы для объектов ФЦП

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В Севастополе упростили процедуру экспертизы для объектов федеральной целевой программы.
В Севастополе упростили процедуру экспертизы для объектов ФЦП
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.

Правительство города утвердило возможность использования градостроительных планов, действовавших до 2017 года, для объектов ФЦП. Ранее срок планов был ограничен тремя годами.

«К примеру, у нас (проекты) газораспределительных станций, которые строятся в Севастополе, были сделаны. Были сделаны изменения проектной документации. Но ГАО «Госэкспертиза» требует именно такой нормативный акт, который подтверждает действие градостроительного плана, выданного ранее, до 2017 года», — пояснил Моложавенко.

Ранее в Севастополе заявили о планах добавить в ФЦП ещё 340 объектов.

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