В Севастополе заявили о планах добавить в ФЦП ещё 340 объектов

В Севастополе заявили о намерении добавить в федеральную целевую программу развития Крыма ещё 340 объектов до конца года.

«Это 55 объектов, в частности три детских сада, бассейн, художественная школа, детская и взрослая поликлиники, три подстанции скорой помощи, порядка 15 объектов спорта. И мы сейчас находимся в процессе дополнения новыми объектами этой программы», — цитирует губернатора Дмитрия Овсянникова издание «Новый Севастополь».

Он также отметил, что в 2017 году выполнено 19 объектов из 93 в рамках ФЦП, ещё 26 находятся в стадии строительства.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края оценили работы по благоустройству в Соликамске.