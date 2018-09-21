В Севастополе заявили о планах добавить в ФЦП ещё 340 объектов

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В Севастополе заявили о намерении добавить в федеральную целевую программу развития Крыма ещё 340 объектов до конца года.
В Севастополе заявили о планах добавить в ФЦП ещё 340 объектов
  • РИА Новости

«Это 55 объектов, в частности три детских сада, бассейн, художественная школа, детская и взрослая поликлиники, три подстанции скорой помощи, порядка 15 объектов спорта. И мы сейчас находимся в процессе дополнения новыми объектами этой программы», — цитирует губернатора Дмитрия Овсянникова издание «Новый Севастополь».

Он также отметил, что в 2017 году выполнено 19 объектов из 93 в рамках ФЦП, ещё 26 находятся в стадии строительства.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Пермского края оценили работы по благоустройству в Соликамске.

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