Суд арестовал главаря российской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
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«Суд постановил избрать Низамову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября», — цитирует ТАСС судью Юрия Арсенюка.
11 октября стало известно, что в Татарстане был задержан главарь российского крыла «Хизб ут-Тахрир».
Как заявили в ФСБ, также были задержаны лидеры региональной структуры данной террористической группировки.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.