Суд арестовал главаря российской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Вахитовский районный суд Казани арестовал главаря российской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир»* Эдуарда Низамова.

«Суд постановил избрать Низамову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 ноября», — цитирует ТАСС судью Юрия Арсенюка.

11 октября стало известно, что в Татарстане был задержан главарь российского крыла «Хизб ут-Тахрир».

Как заявили в ФСБ, также были задержаны лидеры региональной структуры данной террористической группировки.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.