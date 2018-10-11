В Татарстане задержан главарь российского крыла «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ заявили о задержании в Татарстане главаря российского крыла террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*.

«Задержаны главарь российского крыла и лидеры региональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

В ходе задержания дома у преступников изъято значительное количество запрещённых в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», документов с указаниями эмиссаров, а также отчёты о проделанной работе.

В апреле в Татарстане были задержаны члены казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В ноябре 2017 года в Петербурге задержали главу местной женской ячейки организации.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.