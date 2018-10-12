СМИ: В Ростуризме прогнозируют рост турпотока до 90 млн человек по итогам года
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- РИА Новости
Речь идёт и об иностранцах, въехавших в страну, и о российских путешественниках. Подавляющая доля турпотока пришлась на соотечественников — более 60 млн человек.
По итогам восьми месяцев наибольшей популярностью пользовались Москва, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Владимирская область.
Как отметили в Ростуризме, на рост числа туристов повлияли чемпионат мира по футболу и резкий всплеск интереса к отдыху в Крыму.
Ранее сообщалось, что китайский турпоток в Новосибирск увеличился на 6,6% в 2018 году — до 24 тыс. человек.
Также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о самых популярных направлениях на майские праздники.