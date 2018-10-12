СМИ: В Ростуризме прогнозируют рост турпотока до 90 млн человек по итогам года

Короткая ссылка
Въездной и внутренний турпоток в России к концу 2018 года может вырасти на 10% по сравнению с 2017-м — почти до 90 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ростуризм.
СМИ: В Ростуризме прогнозируют рост турпотока до 90 млн человек по итогам года
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Речь идёт и об иностранцах, въехавших в страну, и о российских путешественниках. Подавляющая доля турпотока пришлась на соотечественников — более 60 млн человек.

По итогам восьми месяцев наибольшей популярностью пользовались Москва, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Владимирская область.

Как отметили в Ростуризме, на рост числа туристов повлияли чемпионат мира по футболу и резкий всплеск интереса к отдыху в Крыму.

Ранее сообщалось, что китайский турпоток в Новосибирск увеличился на 6,6% в 2018 году — до 24 тыс. человек.

Также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о самых популярных направлениях на майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить