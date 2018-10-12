В МИД не исключили проведения совета Россия — НАТО

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не исключает проведения совета Россия — НАТО, если удастся согласовать повестку дня.
В МИД не исключили проведения совета Россия — НАТО
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Если удастся согласовать повестку дня, которая отвечала бы этим интересам (урегулированию двусторонних проблем в отношениях РФ и НАТО. — RT), то его проведение не исключается», — приводит Интерфакс слова Грушко.

Также он добавил, что Россия не воспринимает учения НАТО Trident Juncture как носящие антироссийский характер, но будет учитывать эти учения в своём военном планировании.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии обещаний первому президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении альянса на Восток.

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