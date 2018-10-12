Путин поздравил НТВ с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил телекомпанию НТВ с юбилеем и объявил благодарность её коллективу.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу вас поздравить с юбилеем. 25 лет – большой срок», — отметил Путин в обращении к коллективу телекомпании.

Как сказал российский лидер, он хорошо помнит, как начиналась работа телекомпании. По его словам, в это время он работал в Санкт-Петербурге.

«А первые программы НТВ «Итоги» и «Сегодня» вышли как раз на «Пятом канале», потому что руководитель и создатель НТВ тогда приехал в Петербург, встречался с мэром и попросил дать эфир», — указал он.

В январе Путин поздравил коллектив Первого канала с 50-летним юбилеем программы «Время».

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