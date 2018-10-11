В Ленобласти рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком

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В Ленинградской области рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу заксобрания.
В Ленобласти рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

Документ поддержала в первом чтении постоянная комиссия по ЖКХ и ТЭК.

Авторы инициативы предлагают урегулировать вопрос удаления борщевика Сосновского, который угрожает биологическому разнообразию природных ландшафтов и наносит вред здоровью людей.

Принятие законопроекта, по мнению разработчиков, позволит в дальнейшем муниципальным образованиям включать в свои правила благоустройства территорий основные требования по удалению борщевика, обязательные для исполнения физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, госорганами и органами местного самоуправления.

Нарушителей предложено штрафовать. Для граждан сумма может составить от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Подмосковья рассказали о борьбе с борщевиком.

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