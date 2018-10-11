Источник: число погибших в ДТП в Чувашии возросло до 13

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Число погибших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Чувашии возросло до 13. Об этом сообщил источник в медицинских службах.
Источник: число погибших в ДТП в Чувашии возросло до 13
  • © МВД по Чувашской Республике

«Скончался один из пострадавших. Общее число погибших составляет 13 человек», — приводит его слова ТАСС.

В четверг, 11 октября, на 647-м км трассы М7 столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли по меньшей мере 12 человек.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились преимущественно женщины, ехавшие на заработки в Москву.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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