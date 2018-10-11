Источник: покончивший с собой актёр Фатеев оставил предсмертную записку

Покончивший с собой в СИЗО актёр Михаил Фатеев оставил предсмертную записку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Фатеев просит никого не винить в его смерти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее во ФСИН сообщили, что Михаил Фатеев покончил с собой в московском СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов». Суд санкционировал его арест до 30 ноября.

Фатеев окончил Нижегородское театральное училище. Он снимался в кино и сериалах, среди которых «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого». Кроме того, Фатеев играл в Театре Романа Виктюка.