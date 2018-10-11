Источник: покончивший с собой актёр Фатеев оставил предсмертную записку

Короткая ссылка
Покончивший с собой в СИЗО актёр Михаил Фатеев оставил предсмертную записку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: покончивший с собой актёр Фатеев оставил предсмертную записку
  • ©"Солдаты-2" (2004)

«Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Фатеев просит никого не винить в его смерти», — цитирует его РИА Новости.

Ранее во ФСИН сообщили, что Михаил Фатеев покончил с собой в московском СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов». Суд санкционировал его арест до 30 ноября. 

Фатеев окончил Нижегородское театральное училище. Он снимался в кино и сериалах, среди которых «Глухарь», «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого». Кроме того, Фатеев играл в Театре Романа Виктюка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить